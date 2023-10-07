«Торино» вновь не смог преодолеть проклятие субботы в туринском дерби

В восьмом туре итальянского чемпионата «Торино» не смог ничего противопоставить «Ювентусу» - «гранатовые» проиграли со счетом 0:2, пропустив два мяча еще в первом тайме.

Таким образом, «Торино» снова не смог преодолеть проклятие субботы в туринских дерби - еще ни разу команда не выигрывала в этот день недели у «Ювентуса», а ведь начиная с 1980 года в субботу прошли уже девятнадцать матчей между этими командами. Трижды они закончились вничью, и шестнадцать раз «Торино» проигрывал в субботу своим принципиальным оппонентам.

В следующем туре чемпионата «Торино» сыграет с миланским «Интером».