Милик – о положении в турнирной таблице: «Ювентус» должен думать о себе, а не о конкурентах»

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик пообщался с журналистами после победы над «Торино» (2:0).

Польский игрок отметился голом на 62-й минуте дерби, установив на табло окончательный результат. Сегодняшняя победа позволила «Ювентусу» подняться на третью строчку в турнирной таблице – отставание от лидирующего на данный момент «Интера» составляет всего два очка.

«Рад, что смог забить важный гол, который помог нам снять напряжение и спокойно довести дело до победы.

Наше отставание от «Интера»? Мы должны думать о себе, а не о конкурентах – таков единственный способ двигаться вперёд. Нам есть куда расти во всех игровых аспектах, но мы довольны сегодняшней победой. Пока не будем забегать вперёд», – сказал в интервью Sky Милик.