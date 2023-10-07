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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» продлил беспроигрышную серию в туринском дерби до 17 матчей

07 Октября 2023 • 21:22 Комментировать
Ювентус
2:0
Торино

«Ювентус» вновь одолел «Торино» в дерби, забив два безответных мяча.

Команда Массимилиано Аллегри взяла верх благодаря голам Федерико Гатти и Аркадиуша Милика на 47-й и 62-й минутах. Как отмечает Opta, беспроигрышная серия «Ювентуса» в дерби против «Торино» в рамках Серии А теперь насчитывает 17 матчей, причём 13 случаях «бьянконери» обыгрывали принципиальных соперников.

Сегодняшний успех позволил «Ювентусу» забрать на третью строчку в турнирной таблице, однако у «Наполи» и «Фиорентины», отстающих на три очка, остаётся по одной игре в запасе. «Торино» располагается на 12-й строчке.

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Ювентус Торино
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