«Ювентус» продлил беспроигрышную серию в туринском дерби до 17 матчей

«Ювентус» вновь одолел «Торино» в дерби, забив два безответных мяча.

Команда Массимилиано Аллегри взяла верх благодаря голам Федерико Гатти и Аркадиуша Милика на 47-й и 62-й минутах. Как отмечает Opta, беспроигрышная серия «Ювентуса» в дерби против «Торино» в рамках Серии А теперь насчитывает 17 матчей, причём 13 случаях «бьянконери» обыгрывали принципиальных соперников.

Сегодняшний успех позволил «Ювентусу» забрать на третью строчку в турнирной таблице, однако у «Наполи» и «Фиорентины», отстающих на три очка, остаётся по одной игре в запасе. «Торино» располагается на 12-й строчке.