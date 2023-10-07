​«Милан» объявил состав на игру с «Дженоа»

В восьмом туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет на выезде с «Дженоа», команда Стефано Пиоли выиграла шесть из первых семи матчей в новом сезоне Серии А. Накануне игры наставник «россонери» объявил стартовый состав своей команды, в нем появился Лука Йович, в то время как Оливье Жиру и Рафаэл Леау уселись на скамейку запасных.

«Милан»: Меньян, Флоренци, Тшау, Томори, Тео Эрнандес, Муса, Адли, Рейндерс, Чуквуэзе, Йович, Окафор.

Следить за событиями игры Серии А между «Дженоа» и «Миланом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.