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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» объявил состав на игру с «Дженоа»

07 Октября 2023 • 21:06 Комментировать
Дженоа
0:1
Милан

В восьмом туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет на выезде с «Дженоа», команда Стефано Пиоли выиграла шесть из первых семи матчей в новом сезоне Серии А. Накануне игры наставник «россонери» объявил стартовый состав своей команды, в нем появился Лука Йович, в то время как Оливье Жиру и Рафаэл Леау уселись на скамейку запасных.

«Милан»: Меньян, Флоренци, Тшау, Томори, Тео Эрнандес, Муса, Адли, Рейндерс, Чуквуэзе, Йович, Окафор.

Следить за событиями игры Серии А между «Дженоа» и «Миланом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Милан Дженоа
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