Японец пролетел более 10 тысяч км, чтобы впервые посмотреть игру любимого клуба - «Аталанты»

Хикару Тозука, 21-летний молодой человек из Осаки, давно болеет за «Аталанту», но никогда не был на ее матче. И вот он наконец-то собрался в неблизкий путь, преодолев более десяти тысяч километров для того, чтобы побывать в Бергамо, где он в итоге пробыл целую неделю.

За это время он успел посмотреть даже не один, а два матча «Ататанты» - сперва против туринского «Ювентуса», а затем и против «Вероны». Также ему удалось побывать на тренировке «Аталанты» и пообщаться с любимым игроком - Теном Копмейнерсом.

В воскресенье «Аталанта» сыграет в Риме с «Лацио» в матче восьмого тура итальянского чемпионата.