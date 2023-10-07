«Ювентус» уверенно разобрался с «Торино»

В восьмом туре чемпионата Италии «Ювентус» играл в дерби против «Торино» и выглядел солиднее противника. Уже на пятой минуте Мойзе Кин получил мяч у линии штрафной и вколотил мяч в верхнюю часть ворот, но гол отменен из-за офсайда. Валентино Лазаро подготовил удар со средней дистанции и немного промахнулся по высоте. Ответ соперника, и Мойзе Кин не смог замкнуть прострел на дальнюю штангу. После перерыва угловой у «Ювентуса», голкипер ошибся на выходе, Кин не забил ударом через себя, но Федерико Гатти затолкал мяч со второй попытки. Вскоре Аркадиуш Милик пробивал головой с отскоком от газона, вратарь с трудом выручил. Но после подачи углового поляк спокойно головой отправил мяч в сетку после неудачного выхода голкипера. Снова Ваня Милинкович-Савич ненадежно сыграл у линии ворот, и Гатти едва не оформил дубль - промах все же. Напоследок Антонио Санабрия боковыми ножницами чудо не попал в створ.

2:0, «Ювентус» уже третий, соперник - десятый.