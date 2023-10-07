Симоне Индзаги: Естественно, я зол, как и все в раздевалке

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о матче восьмого тура чемпионата Италии против «Болоньи» (2:2), по ходу которого миланский клуб вёл с преимуществом в два мяча.

Специалист отметил, что очень зол, как и все в раздевалке, ведь это второй матч, в котором была упущена победа.

«Мы вели со счетом 2:0, и, учитывая все созданные нами моменты, сложно смириться с ничьей. Нам нужно работать и прибавлять», - приводит слова Индзаги DAZN

«Интер» продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, но может упустить первую строчку после матча между «Дженоа» и «Милана».