​«Ювентус» озвучил состав на дерби с «Торино»

В субботу вечером «Ювентус» будет принимать «Торино» в городском дерби в рамках восьмого тура чемпионата Италии. Наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Веа, Маккенни, Локателли, Рабио, Костич, Миретти, Кин.

Матч Серии А между «Ювентусом» и «Торино» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ювентус» занимает четвёртое место в таблице Серии А.