​Лаутаро Мартинес встал в один ряд с легендой «Интера»

В субботу «Интер» сыграл вничью с «Болоньей» (2:2) в матче восьмого тура чемпионата Италии. Нападающий «нерадзурри» Лаутаро Мартинес забил один из голов своей команды. Для аргентинца этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне Серии А.

Как сообщает Opta, Мартинес стал только третьим игроком в истории «Интера», которому удалось забить 10 или более голов в восьми первых матчах чемпионата Италии на старте сезона.

Ранее это достижение покорялась Антонио Анджелилло (сезон 1958/1959) и легендарному Джузеппе Меацце (сезон 1935/1936).

«Интер» опустится на второе место в турнирной таблице Серии А, если «Милан» в субботу обыграет «Дженоа».