«Интер» упустил перевес в два гола в матч с неудобной для себя «Болоньей»

В последние годы «Болонья» частенько обыгрывает «Интер», вот и сегодня лидерам Серии А пришлось непросто в домашнем матче против середняка, хотя начало было впечатляющим для «нерадзурри». В дебюте после подачи углового Франческо Ачерби выиграл воздух у ближнего угла вратарской и открыл счет. В следующей атаке Лаутаро Мартинес вколотил мяч в дальний угол ворот из-за штрафной - 2:0 на 13-й минуте. Мартинес отличился и у своих ворот, именно он сфолил после подачи углового - пенальти. Риккардо Орсолини бил в правый угол не без шансов для голкипера, но все же сократил отставание своей команды. В первом тайме соперники еще обменялись ударами со штрафных - парировано. После перерыва Джошуа Зиркзее получил мяч на рывок в свободную зону и пробил под левую штангу - 2:2. Штурм ворот гостей в ответ, Алексис Санчес переправил мяч в цель, но из офсайда. Удивительно, но «Интер» себя никак не проявил во втором тайме и довольствовался ничьей. Миланцы пока единоличные лидеры, соперник восьмой.