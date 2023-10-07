Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» упустил перевес в два гола в матч с неудобной для себя «Болоньей»

07 Октября 2023 • 17:56 Комментировать
Интер Милан
2:2
Болонья

В последние годы «Болонья» частенько обыгрывает «Интер», вот и сегодня лидерам Серии А пришлось непросто в домашнем матче против середняка, хотя начало было впечатляющим для «нерадзурри». В дебюте после подачи углового Франческо Ачерби выиграл воздух у ближнего угла вратарской и открыл счет. В следующей атаке Лаутаро Мартинес вколотил мяч в дальний угол ворот из-за штрафной - 2:0 на 13-й минуте. Мартинес отличился и у своих ворот, именно он сфолил после подачи углового - пенальти. Риккардо Орсолини бил в правый угол не без шансов для голкипера, но все же сократил отставание своей команды. В первом тайме соперники еще обменялись ударами со штрафных - парировано. После перерыва Джошуа Зиркзее получил мяч на рывок в свободную зону и пробил под левую штангу - 2:2. Штурм ворот гостей в ответ, Алексис Санчес переправил мяч в цель, но из офсайда. Удивительно, но «Интер» себя никак не проявил во втором тайме и довольствовался ничьей. Миланцы пока единоличные лидеры, соперник восьмой.

Протокол игры  
Интер Милан2:2Болонья
(1:0) Ачерби Франческо11'  
(2:0) Мартинес Лаутаро13'  
  19'Орсолини Риккардо (2:1)
  52'Зиркзее Джошуа (2:2)
Зоммер ЯннПавар БенжаменАчерби ФранческоБастони Алессандро  90'Дюмфрис Дензел 55' (Куадрадо Хуан ( 55') Барелла НиколоЧалханоглу Хакан 83' (Аслани Кристьян ( 83') Мхитарян Генрих 77' (Фраттези Давиде ( 77') Димарко Федерико 55' (Аугусто Карлос ( 55') Мартинес Лаутаро  58'Тюрам Маркус 55' (Санчес Алексис ( 55')
Запасные: Сенси СтефаноАудеро ЭмильДе Врей СтефанБиссек Янн-АурельДармиан МаттеоДи Дженнаро РаффаэлеАгум ЛюсьенКлассен Дэви
Скорупски ЛукашДе Сильвестри Лоренцо 83' (Корацца Томмазо ( 83') Бёкема Сэм  90'Калафьори РикардоЛикояннис ХараламбосЭбишер МишельФройлер РемоОрсолини Риккардо 83' (Эль Аззоузи Уссама ( 83') Фергюсон Льюис  90'Ндой Дан  33' 61' (Салемакерс Алексис ( 61') Зиркзее Джошуа 78' (Ван Хойдонк Сидней ( 78')
Запасные: Урбаньски КацперФаббиан ДжованниКарлссон Йеспер IIIБонифаци КевинГасперини ТитоМоро НиколаРавалья Федерико
07 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Болонья Болонья
2
2
1.49 4.80 6.60
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
Торино Торино
2
0
1.84 3.70 4.70
Видео
Перерыв
Дженоа Дженоа
Милан Милан
0
0
3.80 3.65 2.03
Видео
08.10.23 в 13:30
Монца Монца
Салернитана Салернитана
1.85 3.90 4.30
Видео
08.10.23 в 16:00
Лацио Лацио
Аталанта Аталанта
2.55 3.55 2.85
Видео
08.10.23 в 16:00
Фрозиноне Фрозиноне
Верона Верона
2.19 3.60 3.40
Видео
08.10.23 в 19:00
Кальяри Кальяри
Рома Рома
4.00 3.50 2.02
Видео
08.10.23 в 21:45
Наполи Наполи
Фиорентина Фиорентина
1.68 4.20 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
22:29 · Италия. Серия А
​Монтоливо: «Буффон - это как надёжные, исправные тормоза в автомобиле»
22:24 · Италия. Серия А
Аллегри рассказал, что нужно «Ювентусу» для борьбы за чемпионство
22:03 · Италия. Серия А
Аллегри: «Ювентус» должен научиться делать то, что долгие годы было для него нормой»
21:42 · Италия. Серия А
«Торино» вновь не смог преодолеть проклятие субботы в туринском дерби
21:42 · Италия. Серия А
Милик – о положении в турнирной таблице: «Ювентус» должен думать о себе, а не о конкурентах»
21:22 · Италия. Серия А
«Ювентус» продлил беспроигрышную серию в туринском дерби до 17 матчей
21:15 · Италия. Серия А
«Дженоа» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:06 · Италия. Серия А
​«Милан» объявил состав на игру с «Дженоа»
20:58 · Италия. Серия А
Японец пролетел более 10 тысяч км, чтобы впервые посмотреть игру любимого клуба - «Аталанты»
20:57 · Италия. Серия А
«Ювентус» уверенно разобрался с «Торино»
19:14 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: Естественно, я зол, как и все в раздевалке
18:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
18:13 · Италия. Серия А
​«Ювентус» озвучил состав на дерби с «Торино»
18:00 · Италия. Серия А
​Лаутаро Мартинес встал в один ряд с легендой «Интера»
17:56 · Италия. Серия А
«Интер» упустил перевес в два гола в матч с неудобной для себя «Болоньей»
Все новости
Рекомендуем