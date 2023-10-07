Погба может получить более мягкое наказание за допинг – названа причина

Результат второй пробы Поля Погба на допинг тоже оказался положительным – в организме полузащитника «Ювентуса» выявили повышенный уровень тестостерона. При этом The Times раскрывает интересные подробности. Так, у Погба в организме выявили не сам тестостерон, а дегидроэпиандростерон, который, в свою очередь, естественным образом повышает уровень тестостерона.

Дегидроэпиандростерон запрещён, за его намеренное употребление с целью улучшения спортивных показателей предусмотрена дисквалификация на срок до четырёх лет. Впрочем, некий юрист на условиях анонимности отметил, что присутствие этого вещества в пищевой добавке может означать более мягкое наказание для футболиста.