​Моуринью рассказал, где будет работать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий начёт того, где он будет работать в будущем.

«Когда я буду свободен, то поеду в Саудовскую Аравию. Я убеждён, что буду там работать. Не знаю, когда это будет, но я в этом почти уверен. Двери в Саудовской Аравии для меня всегда открыты. Я хочу ощутить там развитие», - слова Моуринью приводит портал Goal со ссылкой на канал MBC Egypt.

Ранее Жозе Моуринью говорил, что летом ему поступало огромное предложение. Вероятно, это было предложение как раз от одного из саудовских клубов. Такие слухи появлялись в прессе несколько месяцев назад.

​«Рома» отреагировала на слухи об отставке Моуринью