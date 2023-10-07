Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью рассказал, где будет работать

07 Октября 2023 • 16:47 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий начёт того, где он будет работать в будущем.

«Когда я буду свободен, то поеду в Саудовскую Аравию. Я убеждён, что буду там работать. Не знаю, когда это будет, но я в этом почти уверен. Двери в Саудовской Аравии для меня всегда открыты. Я хочу ощутить там развитие», - слова Моуринью приводит портал Goal со ссылкой на канал MBC Egypt.

Ранее Жозе Моуринью говорил, что летом ему поступало огромное предложение. Вероятно, это было предложение как раз от одного из саудовских клубов. Такие слухи появлялись в прессе несколько месяцев назад. 

​«Рома» отреагировала на слухи об отставке Моуринью

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Болонья Болонья
2
2
1.49 4.80 6.60
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
Торино Торино
2
0
1.84 3.70 4.70
Видео
14 мин
Дженоа Дженоа
Милан Милан
0
0
3.80 3.65 2.03
Видео
08.10.23 в 13:30
Монца Монца
Салернитана Салернитана
1.85 3.90 4.30
Видео
08.10.23 в 16:00
Лацио Лацио
Аталанта Аталанта
2.55 3.55 2.85
Видео
08.10.23 в 16:00
Фрозиноне Фрозиноне
Верона Верона
2.19 3.60 3.40
Видео
08.10.23 в 19:00
Кальяри Кальяри
Рома Рома
4.00 3.50 2.02
Видео
08.10.23 в 21:45
Наполи Наполи
Фиорентина Фиорентина
1.68 4.20 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
21:42 · Италия. Серия А
«Торино» вновь не смог преодолеть проклятие субботы в туринском дерби
21:42 · Италия. Серия А
Милик – о положении в турнирной таблице: «Ювентус» должен думать о себе, а не о конкурентах»
21:22 · Италия. Серия А
«Ювентус» продлил беспроигрышную серию в туринском дерби до 17 матчей
21:15 · Италия. Серия А
«Дженоа» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:06 · Италия. Серия А
​«Милан» объявил состав на игру с «Дженоа»
20:58 · Италия. Серия А
Японец пролетел более 10 тысяч км, чтобы впервые посмотреть игру любимого клуба - «Аталанты»
20:57 · Италия. Серия А
«Ювентус» уверенно разобрался с «Торино»
19:14 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: Естественно, я зол, как и все в раздевалке
18:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
18:13 · Италия. Серия А
​«Ювентус» озвучил состав на дерби с «Торино»
18:00 · Италия. Серия А
​Лаутаро Мартинес встал в один ряд с легендой «Интера»
17:56 · Италия. Серия А
«Интер» упустил перевес в два гола в матч с неудобной для себя «Болоньей»
17:13 · Италия. Серия А
Погба может получить более мягкое наказание за допинг – названа причина
16:47 · Италия. Серия А
​Моуринью рассказал, где будет работать
15:59 · Италия. Серия А
​«Ювентус» расстанется с Погба слухи
Все новости
Рекомендуем