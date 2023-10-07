Погба лишили доступа к тренировочной базе «Ювентуса»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба лишён доступа к тренировочной базе своей команды. По информации от издания L’Equipe, француз также лишён возможности разговаривать с сотрудниками клуба.

Напомним, недавно Погба получил подтверждение того, что его допинг-тест оказался позитивным. Ранее ходили слухи о том, что в таком случае «Ювентус» может разорвать контракт с полузащитником.

Погба начиная с лета 2022 года редко появлялся на поле из-за ряда серьёзных травм. «Ювентус» рассматривал возможность расстаться с игроком и до того, как тот сдал положительный допинг-тест.