Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Погба лишили доступа к тренировочной базе «Ювентуса»

07 Октября 2023 • 10:27 Комментировать
Ювентус
...
Торино
1 1.97 X 3.25 2 4.50
Через 7 ч. 27 мин.

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба лишён доступа к тренировочной базе своей команды. По информации от издания L’Equipe, француз также лишён возможности разговаривать с сотрудниками клуба.

Напомним, недавно Погба получил подтверждение того, что его допинг-тест оказался позитивным. Ранее ходили слухи о том, что в таком случае «Ювентус» может разорвать контракт с полузащитником.

Погба начиная с лета 2022 года редко появлялся на поле из-за ряда серьёзных травм. «Ювентус» рассматривал возможность расстаться с игроком и до того, как тот сдал положительный допинг-тест.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС ТОРИНО
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.23 в 16:00
Интер Милан Интер Милан
Болонья Болонья
1.49 4.80 6.60
Видео
07.10.23 в 19:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
1.84 3.70 4.70
Видео
07.10.23 в 21:45
Дженоа Дженоа
Милан Милан
3.80 3.65 2.03
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
10:27 · Италия. Серия А
Погба лишили доступа к тренировочной базе «Ювентуса»
10:21 · Италия. Серия А
«Рома» приняла решение по Моуринью
08:42 · Италия. Серия А
Шпилевский: «В «Арисе» ждут чуда от Кокорина»
07:52 · Италия. Серия А
Украинец Трубин объяснил, почему не перешёл в «Интер»
07:22 · Италия. Серия А
Игрок «Наполи» Зелиньски получил гражданство Италии
03:24 · Италия. Серия А
Балотелли назвал лучшего вратаря, которого ему доводилось видеть
02:22 · Италия. Серия А
Матерацци выбрал между Лукаку и Маркусом Тюрамом
06 Октября
23:58 · Италия. Серия А
Аллегри – о дерби с «Торино»: «Ювентус» обязан сыграть лучше, чем с «Аталантой»
23:49 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии «Челси» попробует подписать Осимхена слухи
23:45 · Италия. Серия А
«Лечче» не смог дожать «Сассуоло»
23:41 · Италия. Серия А
​Дзоффу не нравится идея проведения чемпионата мира на трёх континентах
23:39 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» определил приоритетного кандидата на замену Погба слухи
23:33 · Италия. Серия А
«Интер» может подписать звезду Лиги 1 в январе слухи
23:20 · Италия. Серия А
Дель Пьеро: «Надеюсь, «Ювентус» будет до конца бороться за чемпионство»
22:56 · Италия. Серия А
Берарди повторил достижение Лаутаро Мартинеса в Серии А
Все новости
Рекомендуем