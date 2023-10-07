«Рома» приняла решение по Моуринью

Руководство столичной «Ромы» может отправить в отставку главного тренера команды Жозе Моуринью. Об этом рапортуют журналисты Corriere dello Sport. Клуб расторгнет контракт в том случае, если команда не одержит победу в предстоящем матче Серии А против «Кальяри».

По сведениям источника, «волки» уже подобрали замену Моуринью. Заменить «Особенного» у руля римской команды может бывший главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик.

Поединок между «Кальяри» и «Ромой» состоится в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Рома» неудачно стартовала в новом сезоне чемпионата Италии. Команда занимает лишь 13-е место после семи туров.

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