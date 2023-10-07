Шпилевский: «В «Арисе» ждут чуда от Кокорина»

Николай Шпилевский, который является отцом наставника кипрского «Ариса» Алексея Шпилевского, высказался о нападающем команды Александре Кокорине.

«В «Арисе» очень хотели Александра, это один из самых мастеровитых игроков клуба. От него ожидают чуда на футбольном поле, ожидают, что он будет делать разницу», - рассказал Шпилевский в разговоре с корреспондентом «РБ Спорта».

Напомним, что Кокорин перебрался в «Арис» из итальянской «Фиорентины». В нынешнем сезоне российский нападающий поучаствовал в шести матчах за кипрскую команду, записав себе в актив один забитый мяч и одну результативную передачу.