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Чемпионат Италии. Серия А

Украинец Трубин объяснил, почему не перешёл в «Интер»

07 Октября 2023 • 07:52 Комментировать

Вратарь лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о несостоявшемся переходе в миланский «Интер».

«Я узнал от агента, что мной интересуется «Интер». Клубы вели переговоры, но не сошлись в цене трансфера. «Бенфика» была более настойчивой и решила все за пару дней.

«Интер» - большой клуб. Конечно, мне было приятно, что они хотели подписать меня», - передает слова голкипера Sportarena.

Напомним, что Трубин перебрался в «Бенфику» в минувшее трансферное окно. Сумма сделки составила десять миллионов евро. 22-летний украинец заключил с «орлами» долгосрочный контракт до конца июня 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Анатолий Трубин
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