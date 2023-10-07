Украинец Трубин объяснил, почему не перешёл в «Интер»

Вратарь лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о несостоявшемся переходе в миланский «Интер».

«Я узнал от агента, что мной интересуется «Интер». Клубы вели переговоры, но не сошлись в цене трансфера. «Бенфика» была более настойчивой и решила все за пару дней.

«Интер» - большой клуб. Конечно, мне было приятно, что они хотели подписать меня», - передает слова голкипера Sportarena.

Напомним, что Трубин перебрался в «Бенфику» в минувшее трансферное окно. Сумма сделки составила десять миллионов евро. 22-летний украинец заключил с «орлами» долгосрочный контракт до конца июня 2028 года.