Игрок «Наполи» Зелиньски получил гражданство Италии

Польский полузащитник Пётр Зелиньски, выступающий в итальянском чемпионате за «Наполи», получил гражданство этой страны, рапортует посредством социальных сетей инсайдер Джанлука ди Марцио.

Стоит отметить, что 29-летний хавбек живет в Италии уже 12 лет. В 2011 году он перебрался в это страну из польского «Заглембе». Сначала Зелиньски выступал за «Удинезе», где провел пять лет, а затем стал футболистом «Наполи». Тогда сумма трансфера составила 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А полузащитник провел семь поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.