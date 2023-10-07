Балотелли назвал лучшего вратаря, которого ему доводилось видеть

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли рассказал, какие вратари впечатлили его больше всех.

33-летний футболист, ныне выступающий в Турции за «Адана Демирспор», в прошлом успел поиграть в «Интере», «Манчестер Сити», «Милане», «Ливерпуле» и других статусных клубах.

По словам форварда, лучшую вратарскую игру на его памяти демонстрировал бразилец Жулио Сезар в сезоне-2009/10: «Я назову Сезара, поскольку в год требла «Интера» он был настоящим инопланетянином – мы видели это не только во время матчей, но и на каждой тренировке. Если оценивать всю карьеру в целом, то я бы выбрал Буффона, который, на мой взгляд, был лучшим в мире», – цитирует TMW Балотелли.