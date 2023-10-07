Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Матерацци выбрал между Лукаку и Маркусом Тюрамом

07 Октября 2023 • 02:22 Комментировать
Интер Милан
...
Болонья
1 1.40 X 5.20 2 8.00
Через 13 ч. 15 мин.

Бывший защитник миланского «Интера» Марко Матерацци высказался о Ромелу Лукаку и Маркусе Тюраме.

Бельгийский форвард, принадлежащий «Челси», провёл в составе «нерадзурри» прошлый сезон, а сейчас выступает за «Рому». Атакующий дуэт в «Интере» с Лаутаро Мартинесом теперь составляет Маркус Тюрам, подписанный минувшим летом в качестве свободного агента.

«Лукаку или Тюрам? Как болельщик «Интера», я выберу Тюрама. Лукаку здесь любили, но он сделал другой выбор, о чём сам будет жалеть», – заявил в интервью Sportitalia чемпион мира 2006 года.

В активе Маркуса Тюрама три забитых мяча и шесть результативных передач в девяти матчах за команду Симоне Индзаги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марко Матерацци Ромелу Лукаку Маркус Тюрам
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН БОЛОНЬЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эмполи Эмполи
Удинезе Удинезе
0
0
3.25 2.60 2.80
Видео
Окончен
Лечче Лечче
Сассуоло Сассуоло
1
1
2.55 3.50 2.75
Видео
07.10.23 в 16:00
Интер Милан Интер Милан
Болонья Болонья
1.49 4.80 6.60
Видео
07.10.23 в 19:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
1.84 3.70 4.70
Видео
07.10.23 в 21:45
Дженоа Дженоа
Милан Милан
3.80 3.65 2.03
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
02:22 · Италия. Серия А
Матерацци выбрал между Лукаку и Маркусом Тюрамом
06 Октября
23:58 · Италия. Серия А
Аллегри – о дерби с «Торино»: «Ювентус» обязан сыграть лучше, чем с «Аталантой»
23:49 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии «Челси» попробует подписать Осимхена слухи
23:45 · Италия. Серия А
«Лечче» не смог дожать «Сассуоло»
23:41 · Италия. Серия А
​Дзоффу не нравится идея проведения чемпионата мира на трёх континентах
23:39 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» определил приоритетного кандидата на замену Погба слухи
23:33 · Италия. Серия А
«Интер» может подписать звезду Лиги 1 в январе слухи
23:20 · Италия. Серия А
Дель Пьеро: «Надеюсь, «Ювентус» будет до конца бороться за чемпионство»
22:56 · Италия. Серия А
Берарди повторил достижение Лаутаро Мартинеса в Серии А
22:49 · Италия. Серия А
Дель Пьеро – о Кьезе и Влаховиче: «Потрясающий дуэт»
22:38 · Италия. Серия А
Фраттези вернулся в состав «Интера» после травмы
22:12 · Италия. Серия А
Щесны назвал нападающих, которые его пугали
21:55 · Италия. Серия А
​Таарабт: «Я был лучшим в «Милане»
21:30 · Италия. Серия А
ВАР помешал «Эмполи» обыграть «Удинезе»
21:23 · Италия. Серия А
​Балотелли: «Леау невероятно талантлив»
Все новости
Рекомендуем