Матерацци выбрал между Лукаку и Маркусом Тюрамом

Бывший защитник миланского «Интера» Марко Матерацци высказался о Ромелу Лукаку и Маркусе Тюраме.

Бельгийский форвард, принадлежащий «Челси», провёл в составе «нерадзурри» прошлый сезон, а сейчас выступает за «Рому». Атакующий дуэт в «Интере» с Лаутаро Мартинесом теперь составляет Маркус Тюрам, подписанный минувшим летом в качестве свободного агента.

«Лукаку или Тюрам? Как болельщик «Интера», я выберу Тюрама. Лукаку здесь любили, но он сделал другой выбор, о чём сам будет жалеть», – заявил в интервью Sportitalia чемпион мира 2006 года.

В активе Маркуса Тюрама три забитых мяча и шесть результативных передач в девяти матчах за команду Симоне Индзаги.