Аллегри – о дерби с «Торино»: «Ювентус» обязан сыграть лучше, чем с «Аталантой»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о предстоящем матче с «Торино».

Туринское дерби пройдёт в субботу. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Нас устроит только один результат – победа. Дерби – это всегда особенные матчи. Нам определённо предстоит сыграть лучше, чем в прошлом поединке с «Аталантой», если мы хотим добиться желаемого. «Торино» – очень агрессивный соперник, против которого всегда трудно играть. Я считаю Ивана Юрича отличным тренером, что доказывают результаты его команды и то, какого прогресса под его руководством достигают игроки», – заявил на предматчевой пресс-конференции рулевой «бьянконери».