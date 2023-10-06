​Дзоффу не нравится идея проведения чемпионата мира на трёх континентах

Легендарному итальянскому вратарю Дино Дзоффу не по душе то, что чемпионат мира 2030 года пройдет уже даже не в трех странах, как в 2026, а сразу на трех континентах. Так как это будет юбилейный чемпионат, в честь ста лет с начала проведения турнира, то начнут его в Южной Америке, а затем матчи пройдут в Испании, Португалии и Марокко.

- Я не уверен, что это хорошо. Мне кажется, чемпионат мира может потерять в своей ценности. Я консерватор, и потому предпочел бы турнир в одной стране, - цитирует слова Дзоффа итальянское новостное агентство ITASportPress.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.