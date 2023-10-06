Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам оказался в списке трансферных целей «Интера».

Прошедшим летом интерес к французу проявляли «Ливерпуль» и «Ювентус», однако «Ницце» удалось сохранить хавбека в своих рядах. Согласно данным Calciomercato, новым претендентом на 22-летнего хавбека стал «Интер». В составе «нерадзурри» выступает брат Кефрена – Маркус Тюрам. Ожидается, что «Ницца» запросит за свою звезду порядка 25-30 млн евро. Переход может состояться в январе.

Кефрен Тюрам принял участие в шести матчах «Ниццы» в нынешней кампании. Действующий контракт игрока рассчитан до середины 2025 года.