Дель Пьеро: «Надеюсь, «Ювентус» будет до конца бороться за чемпионство»

Легендарный экс-футболист «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро оценил перспективы клуба в текущем сезоне.

Коллектив Массимилиано Аллегри располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А после семи туров, имея в своём активе 14 очков. В субботу «бьянконери» предстоит провести домашнее дерби с «Торино».

«Сейчас «Ювентус» отстаёт от «Интера» и «Милана» на четыре очка, но неучастие клуба в еврокубках может стать серьёзным преимуществом. Конечно, я предвзят, но я очень надеюсь, что «Ювентус» будет до конца бороться за чемпионство. Команда выдала несколько плохих матчей, но были и впечатляющие перформансы», – приводят итальянские издания заявление Алессандро дель Пьеро.