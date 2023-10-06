Дель Пьеро – о Кьезе и Влаховиче: «Потрясающий дуэт»

Бывший футболист «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мыслями об атакующем дуэте команды Массимилиано Аллегри.

Федерико Кьеза и Душан Влахович возглавляют список бомбардиров «Ювентуса» – в их активе по четыре гола и по одной результативной передаче в текущем сезоне. По словам легендарного дель Пьеро, успех «бьянконери» в текущем сезоне во многом будет зависеть от итальянца и серба.

«Кьеза и Влахович – выдающиеся игроки. Они способны забивать по несколько голов за матч. Впрочем, думаю, оба могут играть ещё лучше, у обоих остаётся нераскрытый потенциал. Они составляют потрясающий дуэт в атаке», – приводит итальянские СМИ слова бывшей звезды «старой синьоры».