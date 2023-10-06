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Чемпионат Италии. Серия А

Дель Пьеро – о Кьезе и Влаховиче: «Потрясающий дуэт»

06 Октября 2023 • 22:49 Комментировать
Ювентус
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Торино
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Через 18 ч. 50 мин.

Бывший футболист «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мыслями об атакующем дуэте команды Массимилиано Аллегри.

Федерико Кьеза и Душан Влахович возглавляют список бомбардиров «Ювентуса» – в их активе по четыре гола и по одной результативной передаче в текущем сезоне. По словам легендарного дель Пьеро, успех «бьянконери» в текущем сезоне во многом будет зависеть от итальянца и серба.

«Кьеза и Влахович – выдающиеся игроки. Они способны забивать по несколько голов за матч. Впрочем, думаю, оба могут играть ещё лучше, у обоих остаётся нераскрытый потенциал. Они составляют потрясающий дуэт в атаке», – приводит итальянские СМИ слова бывшей звезды «старой синьоры».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алессандро Дель Пьеро Душан Влахович Федерико Кьеза
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