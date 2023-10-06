Фраттези вернулся в состав «Интера» после травмы

Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези готов вернуться на поле после травмы.

24-летний итальянский футболист отсутствовал в матчах против «Салернитаны» и «Бенфики», которые завершились победами «нерадзурри» со счётом 4:0 и 1:0 соответственно. По информации Sky Sport, хавбек залечил травму и может появиться на поле в субботней встрече с «Болоньей». Также к тренировкам приступил и Давиде Сенси. Единственным травмированным остаётся нападающий Марко Арнаутович, выбывший на полтора-два месяца.

«Интер» занимает первую строчку в Серии А с 18 очками после семи туров. Команда Симоне Индзаги опережает «Милан» за счёт лучшей разницы голов.