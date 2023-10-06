Щесны назвал нападающих, которые его пугали

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны рассказал о сильнейших оппонентах в своей карьере.

33-летний поляк, до прихода в «Ювентус» выступавший за «Рому» и лондонский «Арсенал», выделил трёх звёздных нападающих, высказываясь о сложнейших соперниках.

«Одним из тех игроков, встреча с которыми меня пугала, был Месси – просто потому что это Месси. Я сталкивался с его «Барселоной» и сборной Аргентины. Вторым я бы назвал Уэйна Руни, который забил мне много голов, а однажды оформил хет-трик. Вместо Уэйна мог бы быть Роналду, но Криштиану я рассматриваю как товарища, а не соперника», – приводит Football Italia слова Щесны.