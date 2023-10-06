​Таарабт: «Я был лучшим в «Милане»

Бывший футболист «Милана», марокканец Адель Таарабт, вспомнил свои выступления в составе «россонери» в 2014 году, когда он сыграл четырнадцать матчей в его составе и забил четыре мяча.

- Мой период в «Милане» был коротким, но в то время я был лучшим игроком клуба, хотя еще играли такие футболисты, как Кака, Робиньо, Эль-Шаарави и Балотелли. Тренировал клуб Кларенс Зеедорф. Но руководство его уволило, дабы пригласить Филиппо Индзаги. Когда мы расстались с «Миланом», я еще долго не понимал, почему так получилось, - цитирует слова Таарабта pianetamilan.it.

После «Милана» марокканец выступал за «Бенфику».