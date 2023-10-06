ВАР помешал «Эмполи» обыграть «Удинезе»

Аутсайдеры Серии А «Эмполи» и «Удинезе» открывали футбольный уикенд в топ-лигах. Противостояние было равным, но нерезультативным, что привычно для данных соперников в текущем сезоне. Первый опасный момент был у Лазара Самарджича, но там серьезный промах. Попытка Томмазо Бальданци также могла стать голевой, но вратарь на месте. На 39-й минуте после ошибки в обороне Яки Бийола отличился Франческо Капуто, но судья отменил второй гол «Эмполи» в сезоне из-за офсайда. Самарджич нарушил правила в штрафной на 59-й минуте, но ВАР снова принял решение против хозяев - нет пенальти. В компенсированное время был шанс у Николо Камбьяги, но промах.

«Эмполи» набрал четвертое очко и остался в зоне вылета, его соперник четвертый с конца благодаря пятой ничьей в сезоне.