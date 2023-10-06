​Балотелли: «Леау невероятно талантлив»

Бывший игрок итальянского «Милана» Марио Балотелли очень высоко ценит португальского форварда Рафаэла Леау - он считает, что Леау на своих плечах тащит «Милан» вперед.

- Леау невероятно талантлив. Но на его плечах весь «Милан». Есть риск сломаться в такими условиях. Ему еще есть куда расти, - цитирует слова Балотелли pianetamilan.it.

В «Милане» Рафаэл Леау выступает с 2019 года, ранее португальский футболист выступал в лиссабонском «Спортинге», а перед переходом в «Милан» провел один сезон во французском «Лилле». Стал чемпионом Италии в 2022 году в составе своего нынешнего клуба.