Агент Мхитаряна: «Генрих становится лучше с каждым годом»

Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна, высказалась о будущем игрока.

Действующий договор 34-летнего футболиста с «нерадзурри» истекает по окончании текущего сезона.

«Я не буду рассуждать на тему его нового контракта – сейчас Генрих просто делает то, что от него требуется. Кажется, с годами он становится только лучше. Ему 34 года, но он продолжает постоянно совершенствоваться, доказывая тем самым, что профессиональный подход к делу имеют важное значение. Он отлично чувствует себя в «Интере», – цитирует Football Italia агента Мхитаряна.