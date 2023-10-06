Ибрагимович рассказал, как на него повлияла работа с Моуринью

Бывший шведский нападающий Златан Ибрагимович вспомнил о методах Жозе Моуринью.

Экс-форвард пересёкся с португальским тренером в миланском «Интере». По словам Ибрагимовича, завершившего карьеру минувшим летом, работа с Моуринью оказала серьёзное влияние на его характер.

«Жозе уверен в себе и последователен, но я никогда не видел в нём высокомерия. Работа с ним сформировала мой менталитет – я никогда не был до конца удовлетворён собой. Он всегда говорил, что ждёт от меня большего, и я усердно тренировал удары, чтобы стать лучше. У игроков возникает желание сражаться за такого тренера, как Моуринью. Он умеет мотивировать, всегда говорит правду в лицо», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Ибрагимовича.