​Балотелли считает Доннарумму сильнее Меньяна

Бывший нападающий итальянского «Милана» Марио Балотелли дал понять, что считает Джанлуиджи Доннарумму, бывшего голкипера клуба, более способным, нежели Майк Меньян - нынешний вратарь.

Доннарумма стал чемпионом Европы в 2021 году с итальянской сборной, но затем ушел в «ПСЖ», где дела его идут далеко не прекрасно - он часто становится объектом критики.

- Доннарумма - один из самых сильных вратарей в мире. Он - один из лучших. Он отличается от Меньяна. Но если бы мне пришлось выбирать голкипера в свою команду, я бы взял Джанлуиджи, - цитирует слова Марио Балотелли pianetamilan.it.