Повторный допинг-тест Погба оказался положительным

Повторный допинг-тест полузащитника «Ювентуса» Поля Погба показал положительный результат. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Отмечается, что теперь у французского футболиста есть семь дней на то, чтобы представить заключение своей защиты. Погба грозит длительная дисквалификация.

Ранее сообщалось, что в случае отстранения 30-летнего полузащитника от футбола «Ювентус» может расторгнуть с ним контракт.

Напомним, Погба перешёл в «Ювентус» летом 2022 года из «Манчестер Юнайтед». С тех пор в составе «старой синьоры» полузащитник провёл 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года.