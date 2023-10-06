Анри высмеял «Наполи»: «Тик-ток? Это что вообще такое?»

Знаменитый бывший французский нападающий Тьерри Анри считает глупыми действия пресс-службы «Наполи», которая выложила в тик-токе запись того, как Виктор Осимхен, лидер клуба, не забил пенальти. Нигериец обиделся, вследствие чего возник конфликт.

- Я хочу спросить - о чем вообще речь? Думать надо о команде, а не о тик-токе, как он там называется!? Клуб не должен давить или высмеивать игроков, которые работают на него. Выложили видео, получили критику, и я сейчас думаю - зачем? Что это вообще было?, - цитирует слова Тьерри Анри итальянское новостное агентство ITASportPress.