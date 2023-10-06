Мостовой — об Алексее Миранчуке: «Он как будто в заложниках в «Аталанте» — уйти не дают, играть тоже

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Ситуация с Миранчуком расстраивает. Он там как будто в заложниках. Уйти из клуба ему не дают, в футбол играть тоже. Гасперини не видит в нем игрока обоймы», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Миранчуку следовало сделать все возможное для ухода из команды прошлым летом, а теперь ему придется сидеть на лавке минимум до зимы.

В текущем сезоне 27-летний хавбек появился на поле в трех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.