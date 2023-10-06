«Милан» готов продлить контракт с Жиру, но при двух условиях

Французский нападающий Оливье Жиру прекрасно выступает в составе «Милана», забивая в среднем примерно два гола за пять матчей. Руководство клуба готово предложить ему продление контракта до 2025 года, но с двумя условиями.

Во-первых, Жиру придется отказаться от статуса игрока основы и выходить больше на замену, потому что следующим летом «Милан» планирует приобрести нового, «свежего» центрального нападающего.

Соответственно, как уточняет La Gazzetta Dello Sport, французскому нападающему придется согласиться и на снижение зарплаты - сейчас она составляет 3,5 миллиона евро за сезон.