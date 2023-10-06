​«Рома» подводит Рим из-за арабского спонсора

Не так давно «Рома» заключила спонсорское соглашение с компанией из Саудовской Аравии - Riyadh Season. Однако тем самым клуб Жозе Моуринью поставил в двусмысленное положение самого себя - дело в том, что Рим претендует на принятие Expo-2030, важной выставки.

Но на это же мероприятие претендует и Эр-Риад, столица Саудовской Аравии. И получается, что игроки «Ромы» продвигают интересы прямого конкурента Рима - такой вот удивительный маркетинговый оксюморон.

- Мы в этой ситуации - Давид, они - Голиаф. У них огромные возможности, они могут спонсировать «Рому», мы не можем себе позволить это финансово. Как сложится битва за Экспо, я не знаю. Обещаю лишь, что будем сражаться до конца, - цитирует слова мэра Рима Роберто Гуалтьери итальянское новостное агентство ITASportPress.