Ибрагимович назвал самого совершенного футболиста - это не Месси и Роналду

Бывший нападающий каталонской «Барселоны», «Милана» и «ПСЖ» Златан Ибрагимович, который завершил карьеру минувшим летом, назвал самого совершенного футболиста.

«Если не учитывать трофеи, а брать только навыки, то считаю себя самым совершенным игроком. Я не шучу. Златан – лучший футболист из когда-либо существовавших по навыкам. Если же брать трофеи, то тогда я вряд ли буду лучшим», - рассказал звездный скандинав в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Напомним, что последним клубом в карьере Ибрагимовича был итальянский «Милан».

Ибрагимович выбрал между сексом и голами