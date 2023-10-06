Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович назвал самого совершенного футболиста - это не Месси и Роналду

06 Октября 2023 • 12:05 Комментировать (1)

Бывший нападающий каталонской «Барселоны», «Милана» и «ПСЖ» Златан Ибрагимович, который завершил карьеру минувшим летом, назвал самого совершенного футболиста.

«Если не учитывать трофеи, а брать только навыки, то считаю себя самым совершенным игроком. Я не шучу. Златан – лучший футболист из когда-либо существовавших по навыкам. Если же брать трофеи, то тогда я вряд ли буду лучшим», - рассказал звездный скандинав в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Напомним, что последним клубом в карьере Ибрагимовича был итальянский «Милан».

Ибрагимович выбрал между сексом и голами

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
DAG_ARSA
06 Октября 2023 в 12:18
кто бы сомневался?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.10.23 в 19:30
Эмполи Эмполи
Удинезе Удинезе
2.85 3.50 2.55
Видео
06.10.23 в 21:45
Лечче Лечче
Сассуоло Сассуоло
2.55 3.65 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Октября
12:05 · Италия. Серия А
Ибрагимович назвал самого совершенного футболиста - это не Месси и Роналду 1
01:57 · Италия. Серия Б
​Появились новые претенденты на место Андреа Пирло
01:07 · Италия. Серия А
​Ювентус – Торино: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 7 октября 2023
00:56 · Италия. Серия А
​Интер – Болонья: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 7 октября 2023
05 Октября
21:44 · Италия. Серия А
Кьеза травмировался и может пропустить игру с «Торино»
21:07 · Италия. Серия А
​Лука Тони: «Жиру обязан был забивать»
20:56 · Италия. Серия А
​«Клоун» - Леау ответил Кассано
20:50 · Италия. Серия А
​Димарко назвал фаворитов Серии А
20:34 · Италия. Серия А
​«Он ничего не делает» - Кассано снова критикует Леау
20:26 · Италия. Серия А
​Димарко: «Хочу стать знаменем и капитаном «Интера»
20:17 · Италия. Серия А
«Милан» интересуется Фати
20:03 · Италия. Серия А
Осимхен больше не будет исполнять пенальти 4 слухи
18:27 · Италия. Серия А
​Роналду и «Ювентус» не урегулировали денежный спор
14:27 · Италия. Серия А
Икарди летом хотел вернуться в «Интер»
11:37 · Италия. Серия А
Кьеза: «Верю, что Италия сможет снова выиграть чемпионат Европы»
Все новости
Рекомендуем