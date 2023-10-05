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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеза травмировался и может пропустить игру с «Торино»

05 Октября 2023 • 21:44 Комментировать
Ювентус
...
Торино
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07.10 19:00

Потери в стане «Ювентуса» - нападающий Федерико Кьеза повредил мышцу в ходе рутинной тренировки, и теперь его участие в субботнем дерби против «Торино» под большим вопросом. Его место в составе, скорее сего, достанется Аркадиушу Милику, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Стоит напомнить, что под сомнением и выступление сербского нападающего Душана Влаховича. После семи туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, команда набрала четырнадцать очков.

В последний раз чемпионом Италии клуб становился в 2020 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
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