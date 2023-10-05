Кьеза травмировался и может пропустить игру с «Торино»

Потери в стане «Ювентуса» - нападающий Федерико Кьеза повредил мышцу в ходе рутинной тренировки, и теперь его участие в субботнем дерби против «Торино» под большим вопросом. Его место в составе, скорее сего, достанется Аркадиушу Милику, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Стоит напомнить, что под сомнением и выступление сербского нападающего Душана Влаховича. После семи туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, команда набрала четырнадцать очков.

В последний раз чемпионом Италии клуб становился в 2020 году.