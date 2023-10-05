​Лука Тони: «Жиру обязан был забивать»

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «Милан» не смог распечатать ворота «Боруссии» в Дортмунде, несмотря на несколько шансов. Еще в первом тайме прекрасную возможность упустил Оливье Жиру, который с пяти-шести метров не попал в ворота, причем бил ногой, не головой.

Бывший итальянский бомбардир Лука Тони считает, что Жиру обязан был забивать.

- В такой ситуации центральный нападающий обязан забивать. Может, ему показалось, что он в офсайде, но надо было забивать. Этот гол мог изменить весь матч, - цитирует слова Тони pianetamilan.it.

Жиру выступает за «Милан» с 2021 года.