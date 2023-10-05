​«Клоун» - Леау ответил Кассано

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано всегда славился тем, что жестко критиковал других игроков, и в последнее время его «клиентом» стал португалец Рафаэл Леау - Кассано регулярно критикует его.

На сей раз, после того, как Кассано едко прокомментировал игру Леау против дортмундской «Боруссии», Леау решил ответить обидчику. Но вступать в полемику с Кассано он не стал - просто процитировал его сообщение и вставил несколько «смайлов» со смехом, а также изображением клоуна - намекая на то, кем он считает поднадоевшего ему критикана.

Напомним, что Рафаэл Леау выступает за «Милан» с 2019 года.