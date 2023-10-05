​Димарко назвал фаворитов Серии А

Защитник итальянского «Интера» Федерико Димарко назвал клубы, которые, на его взгляд, являются главными претендентами на Скудетто в начавшемся сезоне итальянского чемпионата. Димарко считает, что главным конкурентом для «Интера» станет «Наполи» - действующий чемпион страны.

- «Наполи» - действующий чемпион, и я считаю его самым опасным соперником в чемпионате. Затем идут «Милан» и «Ювентус», мы будем сражаться до конца, - цитирует слова Федерико Димарко итальянское новостное агентство ITASportPress.

В последний раз миланский «Интер» побеждал в чемпионате Италии в 2021 году.