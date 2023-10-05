​«Он ничего не делает» - Кассано снова критикует Леау

Не так давно эпатажный бывший итальянский нападающий Антонио Кассано уже критиковал Рафаэла Леау, считая, что он «ни рыба ни мясо», а теперь, после игры с дортмундской «Боруссией» в рамках Лиги чемпионов, Кассано снова получил повод пройтись по Леау.

- Леау попытался сделать два-три прорыва, но ни разу не пробил по воротам, не сделал нормальной передачи, он ошибается в решающий момент. За всю игру он сделает два-три прорыва и больше ничего, не помогает в защите. Ему нужно создать десять возможностей, чтобы он забил хотя бы один гол, - цитирует слова Антонио Кассано pianetamilan.it.