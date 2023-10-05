​Димарко: «Хочу стать знаменем и капитаном «Интера»

Защитник миланского «Интера» Федерико Димарко ответил на интерес мадридского «Реала» - он заявил, что мечтает стать знаменем и капитаном «Интера» и выступать в клубе еще много лет.

- Я надеюсь стать капитаном, это моя мечта. Мечтаю играть за «Интер», и не вижу никаких проблем для этого в дальнейшем, - цитирует слова игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.

Димарко выступает за «Интер» с 2018 года, но за это время он успел поиграть в аренде - в «Парме» и «Вероне». С 2021 года привлекается для выступлений в составе итальянской сборной, сыграл уже шесть матчей и забил один гол.