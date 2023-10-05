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Чемпионат Италии. Серия А

​Димарко: «Хочу стать знаменем и капитаном «Интера»

05 Октября 2023 • 20:26 Комментировать

Защитник миланского «Интера» Федерико Димарко ответил на интерес мадридского «Реала» - он заявил, что мечтает стать знаменем и капитаном «Интера» и выступать в клубе еще много лет.

- Я надеюсь стать капитаном, это моя мечта. Мечтаю играть за «Интер», и не вижу никаких проблем для этого в дальнейшем, - цитирует слова игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.

Димарко выступает за «Интер» с 2018 года, но за это время он успел поиграть в аренде - в «Парме» и «Вероне». С 2021 года привлекается для выступлений в составе итальянской сборной, сыграл уже шесть матчей и забил один гол.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Федерико Димарко
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