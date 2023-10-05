«Милан» интересуется Фати

Как сообщает испанская пресса, принадлежащий «Барселоне» нападающий Ансу Фати может быть продан в следующем году в «Милан» - один из клубов, заинтересованных в приобретении талантливого игрока.

Сейчас Фати выступает в аренде в «Брайтоне», но «Барса» уже дала понять, что собирается продать Фати. В то же время итальянский специалист Роберто де Дзерби, тренирующий «Брайтон», потерял веру в игрока и «чайки» не станут выкупать его.

Кроме «Милана», на Фати претендуют «Севилья» и английский «Вест Хэм», сообщает El Nacional. Сейчас игрок оценивается примерно в 30-40 миллионов евро.