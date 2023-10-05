Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен принял решение не исполнять пенальти.

Как стало известно La Repubblica, нигериец отказался от одиннадцатиметровых после конфликта с пресс-службой неаполитанцев. Сообщается, что таким способом форвард продемонстрировал свою обиду. Напомним, ранее клуб опубликовал видео с Осимхеном, в котором высмеял футболиста из-за незабитого пенальти.

Стоит отметить, что с момента начала конфликта «Наполи» заработал уже три пенальти, но Осимхен ни разу не подошел к точке.

В текущем сезоне 24-летний нападающий провел девять матчей во всех турнирах, забил пять голов и стал автором одной результативной передачи.