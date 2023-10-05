​Роналду и «Ювентус» не урегулировали денежный спор

Криштиану Роналду требует от «Ювентуса» более 19 миллионов евро, от которых он отказался в период пандемии коронавируса. В среду в арбитражном совете ФИФА состоялось слушание по этому делу. В ходе мероприятия стороны не урегулировали спор. Окончательное решение будет вынесено в течение 30 дней, пишет La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Роналду перед уходом из «Ювентуса» подписал документ, в котором говорилось об отсутствии финансовых претензий к клубу. Более того, Криштиану якобы не подписывал дополнительное соглашение, гарантирующее возврат от «Ювентуса» денег, от которых он отказался.

Напомним, что Криштиану Роналду играл за «Ювентус» в 2018-2021 годах.