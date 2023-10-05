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Чемпионат Италии. Серия А

Икарди летом хотел вернуться в «Интер»

05 Октября 2023 • 14:27 Комментировать
Интер Милан
...
Болонья
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07.10 16:00

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди минувшим летом пытался устроить возвращение в миланский «Интер». По информации от Tuttosport, аргентинец велел своему окружению организовать переход, но «нерадзурри» отказались от услуг своего бывшего капитана.

Напомним, Икарди ранее провёл в «Интере» 6 сезонов, за которые забил свыше 100 мячей и поднялся в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба.

Минувшим летом Мауро перебрался в «Галатасарай» за 10 миллионов евро из «ПСЖ». За турецкую команду аргентинец также выступал в прошлом сезоне на правах аренды. На счету Икарди 7 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Интер Милан Мауро Икарди
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ИНТЕР МИЛАН БОЛОНЬЯ
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