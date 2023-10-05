Икарди летом хотел вернуться в «Интер»

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди минувшим летом пытался устроить возвращение в миланский «Интер». По информации от Tuttosport, аргентинец велел своему окружению организовать переход, но «нерадзурри» отказались от услуг своего бывшего капитана.

Напомним, Икарди ранее провёл в «Интере» 6 сезонов, за которые забил свыше 100 мячей и поднялся в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба.

Минувшим летом Мауро перебрался в «Галатасарай» за 10 миллионов евро из «ПСЖ». За турецкую команду аргентинец также выступал в прошлом сезоне на правах аренды. На счету Икарди 7 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Турции.