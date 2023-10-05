Кьеза: «Верю, что Италия сможет снова выиграть чемпионат Европы»

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза верит, что его команде по силам защитить титул действующих чемпионов Европы. Напомним, первенство стартует летом 2024 года.

«Верю, что Италия сможет снова выиграть чемпионат Европы. У нас есть для этого все необходимые инструменты. У команды есть качество, а недавно у нас появился новый очень хороший тренер Лучано Спаллетти. Он показал, на что способен в прошлом сезоне, а также в предыдущие годы карьеры», – сказал Кьеза в беседе с Tuttosport.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Кьеза забил уже четыре гола, что на два больше, чем за весь предыдущий сезон.