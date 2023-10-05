Кьеза: «Я сейчас нахожусь в своей лучше форме как в физическом, так и в ментальном плане»

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза утверждает, что сейчас находится в своей лучшей форме за всю карьеру. В первых семи турах итальянской Серии А футболист отметился четырьмя забитыми голами.

«Сейчас я чувствую себя хорошо, даже очень хорошо. Процесс восстановления после травмы уже позади. Я больше не хочу слышать слово «восстановление». Я сейчас нахожусь в своей лучше форме как в физическом, так и в ментальном плане», – цитирует Кьезу Tuttosport.

Отметим, что за всю предыдущую кампанию Кьеза забил всего два гола в Серии А. Летом итальянца связывали с уходом из «Ювентуса», но Федерико в итоге остался.